Thiantacounes: Serigne Saliou Thioune appelle à un rassemblement samedi prochain

Jeudi 24 Octobre 2019

A la suite de la sortie du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, rappelant à Aida Diallo les interdits de l’islam, Serigne Saliou Thioune, guides des Thiantacones, en remplacement de son défunt père, a appelé à un rassemblement ce samedi à Dakar à Mermoz.



Serigne Saliou Thioune, porte-parole de son frère, informe que cette démarche d’actions de grâce, sous la direction de Serigne Saliou Thioune, se déroulera derrière Serigne Cheikh Ibn Serigne Saliou Mbacké et épousera la volonté du khalife général des mourides.



Profitant de cette occasion, l’actuel guide des Thiantas, Serigne Saliou Thioune, a invité tous les disciples à se focaliser sur la célébration de la nuit de naissance du Prophète (Psl), appelée « Gamou », le 10 novembre prochain.



Par ailleurs, il a aussi encouragé les disciples à se détourner des rumeurs, commérages et futilités pour se concentrer uniquement sur le travail légué par feu Cheikh Béthio Thioune.



