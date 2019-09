Thiaré: Le maire sollicite l'appui de l'état pour l'implantation d'un stade municipal pour les 57 villages de la commune

La finale de la coupe du maire s’est jouée ce week-end . Le maire Elhadji Omar Dramé et le Parrain Modou Touré n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner la jeunesse de la commune de Thiaré. A cette occasion, M Dramé a sollicité de l'état un appui pour l'érection d'un stade municipal et l'extension du réseau électrique à d'autres villages de la localité.

La finale opposait l'Asc Daraji à l'Asc Esperence. Un match qui a consacré Daradji chapionne de la commune de Thiaré à la serie des tirs au but après un match nul (0-0) durant le temps réglementaire.