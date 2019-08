Thiaroye : Awa et un gang de 20 lesbiennes, font une descente musclée chez son ex-amante, qui l’a 'trahie' en se mariant Awa W., lesbienne, a mobilisé un gang de 20 filles, lesbiennes comme elle pour se venger de son ex, Coumba D., qu’elle accuse de l’avoir trahie, en se réconciliant avec son ancien mari.Les faits ont eu lieu samedi dernier, vers 18 h, à Thiaroye Léona, rapporte Les Echos.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 09:46

Une fois dans la maison familiale de Coumba, le groupe de lesbiennes, menace de la tuer et cette dernière se réfugie dans sa chambre. Awa et sa bandent défoncent alors le toit en ardoise de la chambre avec des jets de pierre et tentent de l’amener de force.

Elles se rendent ensuite chez le mari et le menacent de représailles s’il tente de reprendre sa femme.

C’est alors que le délégué alerte la police, mais le gang des lesbiennes était déjà parti à l’arrivée des limiers.

Awa sera tout de même arrêtée placée sous mandat de dépôt et déférée au parquet, jeudi dernier, pour menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violation de domicile Etc. Une chasse à l’homme est lancée contre les autres lesbiennes, domiciliées à Yeumbeul Asecna, ajoute la même source.



