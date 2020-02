Thiaroye : Les meurtriers du vigile Daouda Guissé tombent Les meurtriers du vigile de Thiaroye, Daouda Guissé, le redoutable gang de «sanguinaire» et «sadique», est tombé. Le chef de la bande, Oumar A. Bâ alias «sanguinaire» et Cie ont été arrêtés, la semaine dernière, par la Sûreté urbaine, selon L'Observateur. Comparés à Alex et Ino, ils n’hésitaient pas à tuer leurs victimes pour les déposséder de leurs biens, ajoute le journal.

