Thiaroye Tally Diallo : ils poignardent un homme pour un téléphone portable Un homme a été poignardé au bras et à la main, avant-hier, à Thiaroye Tally Diallo par trois agresseurs à bord d’un scooter, vers 21 heures, pour prendre son téléphone portable, selon Les Echos. Arrêtés à la suite d’une course poursuite, ils ont été déférés et poursuivis pour vol en réunion commis avec violence la nuit à bord d’un moyen de transport et usage d’arme.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 09:41



