Thiaroye: deux apprentis-chauffeurs se font passer pour des policiers et se retrouvent devant le juge

Le maître des poursuites a requis l’application de la loi. La défense assurée par Me Boubacar Dramé a soutenu que les deux jeunes appréhendés n’ont même pas le profil de l’emploi, en se faisant passer pour des policiers. Ainsi, il a plaidé la relaxe. Le tribunal après délibéré, a suivi la plaidoirie de la robe noire et décidé de relaxer les deux prévenus. Pour rappel, le 15 juin dernier, vers les coups de 18 heures, Abdou Seydi, transitaire de profession, rencontre les deux prévenus en civil au croisement Tally Diallo.



« Ils m’ont dit qu’ils étaient des policiers. Je leur ai demandé des cartes professionnelles mais les mis en cause m’ont montré une attestation. C’est là que j’ai compris qu’ils étaient des délinquants. J’ai refusé de leur donner les clés de ma moto. Ils ont tout fait pour la prendre mais heureusement que des bonnes volontés assises à côté, nous ont vus et ont volé à notre secours. C’est après leur départ que j’ai réalisé que j’avais affaire à des bandits et non à des policiers. C’est alors que j’ai décidé de porter plainte », a expliqué la partie civile.



Le prévenu Sény Sall, qui a réfuté les accusations du plaignant, prétend qu’il a été heurté par le plaignant au niveau du croisement Tally Diallo au moment de la descente du car pour les besoins de son travail. Il est apprenti-chauffeur.



« J’ai alors saisi la moto et il m’a demandé qui j’étais. J’ai brandi un récépissé qui se trouvait dans ma poche pour le lui montrer. C’est après qu’Ahmet Diallo est venu lui dire qu’il devait me demander pardon puisque que c’est lui qui m’a heurté », a raconté Sény Sall.



Quant à Ahmet Diallo, rapporte le quotidien Le Témoin, il a souligné qu’il a été appréhendé alors qu’il venait amener à manger à son ami en garde-à-vue au commissariat de Thiaroye.

