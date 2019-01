Thiaroye gare ‘’diouma ji’’ : deux enfants de 9 ans et 10 ans tués par un car-rapide

La route a encore fait deux victimes à hauteur du célèbre arrêt cars de Thiaroye gare dénommé «Diouma Ji». Il s’agit en effet d’un double drame, survenu dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 janvier 2019, vers les coups de 20h30.



M.D, conduisant un car-rapide immatriculé Dk 7…, a surpris sur la chaussée deux gamins et les a mortellement renversés. Les enfants s’appellent M.R. Ka, né en 2009, et M. Ka, né en 2008.



Les victimes revenaient d’une commission de leurs parents au marché de Thiaroye. Le chauffeur a été interpellé, puis placé en garde à vue au commissariat de police de la commune, il a été déféré au parquet, hier, pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.



Toutefois, il a été interpellé et envoyé en prison au mois d’août 2018 pour les mêmes motifs. Il avait violemment heurté, à l’époque, au volant de son véhicule, une dame, qui a trouvé la mort au cours de l’accident corporel.



