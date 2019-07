Thiaroye sur mer: un camion dérape, tue un homme et blesse 4 personnes

Un camion chargé de riz a dérapé sur la route menant à poste Thiaroye et s’est engouffré dans une boutique de vente de téléphones portables. Bilan, un mort et 4 blessés dont 3 graves, rapporte seneweb qui ajoute que le véhicule s’est enfoncé dans ladite boutique alors que ses victimes s’y trouvaient.



L’accident s’est produit ce jeudi vers 14 heures. Les sapeurs-pompiers de Pikine sont promptement intervenus sur les lieux. Ils ont évacué le blessé à l’hôpital de Pikine ainsi que le corps sans vie du jeune homme âgé de 32ans

