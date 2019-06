Thiaroye: un vieil homme fait un malaise et rend l’âme dans la rue

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 09:45

Un drame est survenu aux environs de 15h à hauteur du centre jacques Chirac de Thiaroye. Alpha Oumar Diallo, 65 ans, a piqué un malaise dans la rue et a rendu l’âme sur le coup, avant l’arrivée des secours. Son corps a été évacué à la morgue de l’hôpital de Grand-Yoff pour les besoins de l’autopsie.



Ses parents sont tenus de se présenter à la police pour les formalités, rapporte le quotidien Les Echos.

