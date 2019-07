Thiaroye: une fillette de 12 ans accuse un enseignant d’arabe de viol

L’enseignant en langue arabe, M. M. Guèye a été déféré au parquet vendredi dernier, par les limiers de Thiaroye, pour détournement de mineure suivi de viol répété commis sur une mineure de 12 ans nommée, A. ND.

Selon la victime, l’enseignant, couteau à la main, l’entraînait chaque fois sur la terrasse d’une école au marché de Thiaroye pour abuser d’elle. Le pot aux roses a été découvert par la maman de la victime, qui a remarqué que sa fille avait du mal à marcher. Interrogée sur sa démarche, celle-ci refuse de répondre avant de confier à sa génitrice, les assauts de l’arabisant qu’elle subissait.



Celle-ci, en possession d’un certificat médical attestant la présence de déchirures hyménales multiples et anciennes, active les limiers.



Arrêté, le sieur Guèye a nié les faits qui lui sont reprochés.



















