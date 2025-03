Thierno Alassane Sall : Une opposition responsable face aux apprentis de Pastef*

Contrairement à certaines voix radicales, TAS adopte une approche basée sur la critique constructive et la proposition de réformes. Face à un gouvernement qui, malgré ses ambitions affichées de rupture, rencontre des difficultés et des défis majeurs en matière de gouvernance économique, sociale et institutionnelle, TAS se positionne comme un contrepoids structuré.Ses interventions à l’Assemblée nationale et dans les médias démontrent une volonté d’instaurer un débat politique de fond, loin des polémiques stériles. Il s’appuie sur son expérience et sa maîtrise des grands dossiers de l’État pour proposer des alternatives viables, notamment sur l’abrogation totale de la loi d’amnistie, la gestion des ressources publiques, la transparence des marchés et l’efficacité des politiques publiques.

Une vision pour l’avenir du Sénégal

Thierno Alassane Sall va plus loin en esquissant des solutions concrètes et viables pour le Sénégal. Son discours met en avant une gouvernance axée sur la compétence, l’éthique et la performance. Il plaide pour une modernisation des institutions, une meilleure redistribution des richesses et un développement économique fondé sur l’innovation et l’entrepreneuriat.

Sa posture d’homme d’État, loin des surenchères politiciennes, séduit une partie de l’opinion publique, notamment parmi les cadres et les jeunes désireux d’une politique basée sur le travail et l’intégrité.

Un leadership qui se consolide

À mesure que le mandat de Pastef avance, Thierno Alassane Sall apparaît comme la principale alternative pour 2029. Sa constance dans l’opposition, son engagement pour une République des valeurs et son refus des compromis faciles le distinguent dans un paysage politique souvent marqué par l’opportunisme.

De plus, la recomposition de l’opposition sénégalaise lui offre une opportunité unique de fédérer les déçus du régime en place et ceux qui aspirent à un nouvel élan politique. Son parti, La République des valeurs, gagne du terrain grâce à son sérieux et sa crédibilité.

2029 en ligne de mire

À quatre ans de la prochaine présidentielle, TAS s’impose comme l’un des candidats naturels pour incarner une alternative au pouvoir Pastef. Sa capacité à rassembler au-delà des clivages traditionnels et son engagement pour une gouvernance efficace font de lui un prétendant sérieux.

Dans un Sénégal en quête de stabilité et de progrès, Thierno Alassane Sall incarne plus que jamais une opposition républicaine et constructive, capable d’offrir une véritable alternative en 2029.

*Mamoudou BA

RV / France