Thierno Alassane Sall persiste et signe : « Macky Sall a bien reçu le rapport de l’IGE » L’ancien ministre de l’Energie a réagi au communiqué publié, hier, par le ministre de la Justice, annonçant l’ouverture d’une enquête judiciaire dans l’affaire Petro Tim, mais surtout la déclaration du ministre de la Justice, soutenant que le chef de l’Etat n’a pas reçu le rapport de l’IGE.

« Le chef de l’Etat a bien reçu le rapport de l’IGE. Il était très intéressé par cette affaire et dès qu’il est arrivé (au pouvoir), il a déclenché un rapport de l’IGE le 30 mai 2012 », a dit Thierno Alassane Sall sur la RFM, ce lundi, rappelant que « Macky Sall a pris fonction en avril 2012 ».



Et l’ancien ministre de l’Energie de poursuivre, « je rappelle que l’IGE loge à la présidence de la République. Je ne peux pas croire que Macky Sall n’a pas reçu ce rapport, surtout qu’une plainte a déjà été déposée sur cette affaire en 2016 ».



Le président de la République des Valeurs déplore « la communication désastreuse du ministère de la Justice, qui avoue que ce rapport existe et qui, dans le même temps, soutient que le Président ne l’a pas vu, mais a quand même signé le décret d’approbation ».



Et de marteler : « la vérité est que le Président est mêlé à cette affaire très grave ».

