Thierno Alassane Sall rejette les autres partis, lance Sénégal KESSÉ et tacle ses détracteurs : « Ce sont des faussaires, et mon équipe est… » Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 01:43



Dans un discours vibrant, Thierno Alassane Sall a riposté aux critiques qui minimisent son parti, affirmant avec confiance la nécessité d'une équipe compétente pour développer le Sénégal. "On n'a pas besoin de gens à la grande gueule ; il suffit d'avoir de la compétence et d'aimer son pays", a-t-il déclaré. Tout en étant conscient des attentes vis-à-vis de figures politiques comme Khalifa Sall ou Ousmane Sonko, Thierno Alassane a choisi de s'entourer de son ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, renforçant ainsi sa position. Il a également dénoncé les nouveaux ralliements de certains anciens adversaires : "On voit aujourd'hui des gens qui s'étaient entretués dans le régime ancien s'aligner. Ce sont de véritables faussaires!" Pour Thierno Alassane, cette situation illustre la dégradation des valeurs politiques et appelle à une véritable transformation au sein du paysage politique sénégalais.

Source : https://www.dakaractu.com/Thierno-Alassane-Sall-re...

