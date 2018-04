Thierno Bocoum « l’opposition doit faire bloc, pour mieux faire face au régime »

Venu prendre part à la marche organisée par le Rassemblement pour la solidarité et l’unité de la république (RASSURE) dans le cadre du combat pour la libération de Khalifa Sall, le leader de l’alliance générationnelle pour l’intérêt de la république (AGIR) plaide pour l’unité de l’opposition.



«L’opposition doit faire bloc, pour mieux faire face au régime, juste pour des question de principes », soutient Thierno Bocoum.



Pour lui, le pays est à un stade, où « tous les opposants sont en danger » et il urge, dit-il, « de s’unir et de dire non aux agissements du président Macky Sall. Ce, pour le rétablissement de la démocratie ».











L’As