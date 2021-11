Thierno Bocoum : «la Constitution n’est pas un jouet»

Thierno Bocoum non plus n’est pas opposé au retour du poste, mais le président du mouvement Agir est révulsé par les tripatouillages à n’en plus finir. «La Constitution n’est pas un jouet. Elle doit être épargnée des calculs politiciens. Rien de républicain ne justifiait la suppression du poste de Premier ministre. Sa réapparition deux années après sa disparition ne nous permettra malheureusement pas d’évaluer l’étendue des dégâts du slow-down qu’il a provoqué dans la vie précaire de nos compatriotes», écrit-il.



Source : https://www.jotaay.net/Thierno-Bocoum-la-Constitut...