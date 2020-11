Thierno Bocoum se démarque: «Le combat au sein de l’opposition pour un Sénégal de justice continuera sans faiblesse, avec rigueur... »

Certains membres de l'opposition ont rejoint depuis hier le gouvernement de Macky Sall comme le parti de Idrissa Seck. Par contre son ancien lieutenant Thierno Boucoum demande aux autres partis politique de resserrer les rangs pour le départ du Chef de l'Etat.



"Le combat au sein de l’opposition pour un Sénégal de justice, de démocratie et de développement continuera sans faiblesse, avec rigueur et responsabilité. Nous restons sur la voie que nous nous sommes tracée en soutenant le peuple sénégalais tout en sauvegardant notre liberté d’action et la responsabilité d’AGIR", a fait savoir dans un post. Thierno Bocoum, Président du mouvement AGIR lance un appel à toutes celles et tous ceux qui croient à sa démarche.



Cette sortie prouve nettement que Thierno Boucoum n'apprécie pas le ralliement de l'ancien premier ministre.







