Thierno Bocoum soutient Guy Marius Le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum soutient

l’activiste, Guy Marius Sagna. M. Bocoum pense que l’arrestation de

l’activiste est arbitraire, parce que chacun est libre d’avoir sa ligne.

Tout comme chacun est libre de ne pas être d’accord, parce que le

Sénégal est un pays de démocratie.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019

L’ancien député rappelle avoir toujours décrié ce juridisme du buzz

qui fait son bonhomme de chemin dans notre pays et qui a abouti à

l’arrestation de Guy Marius Sagna. Selon lui, ce juridisme surfe, le

plus souvent, sur les récriminations de particuliers pour s’abattre sur

des citoyens sénégalais.

Dans les colonnes de L’AS, il dénonce l’emprisonnement d’un citoyen

sénégalais sans qu’aucune infraction ne lui soit notifiée. Thierno

Bocoum exige la libération immédiate et sans délai de Guy Marius

Sagna.

