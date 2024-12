Thierno Bocoum, suite au communiqué de la Police nationale: « Qu’est-ce qu’elle faisait ce 13 décembre, dans l’enceinte de la Mairie de Dakar et dans la Salle de Délibérations… ? » Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

La police « n’a jamais procédé à quelque blocage que ce soit relativement aux activités du sieur DIAS », regrette Thierno Bocoum, président de AGIR en lisant le communiqué de la police qu’il juge « lapidaire ».



« Qu’il nous dise ce que faisait la police, ce 13 décembre, dans l’enceinte de la mairie de Dakar et dans la salle de délibération de cette mairie alors que le maire y tenait un point de presse ? Défoncer une porte pour empêcher la tenue d’un point de presse entre-t-il dans « le cadre normal de l'exécution de sa mission de sécurisation » ? », s’interroge le membre de la coalition Sàm Sa Kàddu dénonçant que « la police sécurise un point de presse en défonçant la porte et en forçant les occupants à vider les lieux ».



Que faisait la police, ce 16 décembre, dans l’enceinte de la mairie de Dakar avec un élément à la porte pour filtrer les entrées et d’autres éléments dans l’enceinte de la mairie ? Je m’y suis moi-même rendu et constaté de visu le dispositif de filtrage mis en place, a rappelé l’ancien député. À en croire Thierno Bocoum, « c’est l’État policier qui s’installe dans le pays ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thierno-Bocoum-suite-au-...

Accueil Envoyer à un ami Partager