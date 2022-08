Thierno Bocoum sur Ousmane Sonko: "Personne ne peut se blanchir lui-même, seule la justice le peut"

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Thierno Bocoum est on ne peut plus clair sur le dossier qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko. "Lui-même (Ndlr: Ousmane Sonko) a dit qu'il est pressé d'y être. Il faut que ce ait lieu. Un homme ne peut se blanchir lui-même, seule la justice le peut. Si on le fait pas, les prochaines manifestations doivent être pour qu'on ne juge plus personne. De toutes les façons, si tel est le cas, on ne me jugera plus. Cependant, on n'acceptera pas ce qui est contraire à l'éthique", a martelé ce dernier lors de son face à face avec Maïmouna Ndour Faye.