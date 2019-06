Thierno Dieng, Maire de Mbédiène : "Le PUDC est un véritable échec..." Le Maire de la commune de Mbédiène n'a pas fait pas dans la langue de bois dans cet entretien exclusif, accordé à Leral Tv. Exposant les multitudes problèmes que rencontrent ses administrés, Thierno Dieng a fait fi de sa coloration politique. D'après le responsable de l'Alliance pour la République (APR), le Programme d'Urgence de Développent Communautaire (PUDC), inscrit sur l'axe 2 du PSE est un véritable échec sur le plan de l'électrification rurale et de l'accès aux pistes.

"Sur les 82 villages de la commune, seuls 5 ont été électrifiés. La route Louga-Sagata-Mbacké Kadior a été aussi négligée par les autorités. Au lieu de lutter contre les inégalités sociales. Le Pudc a renforcé les communes qui étaient déjà en avance", a-t-il regretté.

Thierno Dieng a également décrypté l'actualité politique, notamment le scandale de 10 milliards de francs sur le pétrole et le gaz, le Dialogue national...

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 14:28



