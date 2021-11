Thiès : « La nuit nous respirons difficilement à cause des fumeurs de chanvre qui fréquentent les alentours de notre domicile » (Cheikh Nehma Aïdara) Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 01:43 | | 0 commentaire(s)|

Le guide religieux Cheikh Nehma Aïdara est apparemment très remonté contre les forces de sécurité dans la cité du rail. Lors de la visite du leader Abdoulaye Dièye de la coalition "And Siggil Thiès", venu présenter son projet de société mais également solliciter les prières du gendre du Président Macky Sall et Khalife général de la famille Aïdara de Thiès.



Lequel, n'a pas fait dans la dentelle pour montrer son amertume contre l'insécurité qui règne dans son quartier et des fumeurs de chanvre de indien qui empestent l'air chez lui chaque nuit.



"Je ne suis pas content de ce qui se passe dans notre quartier Diamaguène. Car il y a un réel problème de sécurité. Chaque nuit à partir de 23 heures, nous respirons difficilement à cause des fumeurs de chanvre qui fréquentent les alentours de notre domicile", se désole Cheikh Nehma Aïdara. Cependant, il a invité Abdoulaye Dièye à rester serein dans sa démarche et d'éviter toute tentative de manipulation des uns et des autres visant à installer la zizanie dans leurs troupes.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies- La-nuit-nous-res...

Accueil Envoyer à un ami Partager