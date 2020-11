Thiès / Abdou Mbow apprécie positivement l’entrée du Rewmi dans l’attelage gouvernemental : Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Pour le premier vice- président de l’Assemblée nationale et natif de Thiès, la cause de la République et surtout l’esprit de patriotisme valent tous les sacrifices (…) M .Mbow s’exprimait au lendemain de la formation du gouvernement. « Nous marquons notre pleine adhésion et notre satisfecit à la décision d’un autre fils du terroir, en l’occurrence Idrissa Seck, à accompagner le Président Macky Sall dans sa vision et sa politique d’émergence à travers le PSE avec le plan d’exécution PAP2A »,a annoncé le vice – président de l’Assemblée nationale. M. Mbow soutient que le sacrifice consenti par ces alliés, qui ont décidé de l’accompagner, trouve son fondement dans sa vision adossée sur une démarche de stabilité, d’efficacité et de cohésion nationale.



