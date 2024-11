Thiès- Abdou Mbow sur la transhumance: " le pouvoir en place est en train de travailler à organiser une mascarade au niveau de ces législatives"

Accueillant à Thiès deux investis qui ont quitté la coalition And Bessal Sénégal de Abdoulaye Sylla au profit de l'inter-coalition, l'ancien député Abdou Mbow s'est attaqué au candidat du Pastef. " On est en train d'assister à ce que je pourrais appeler une défiance ouverte de l'État face à l'État. C'est le premier ministre lui-même qui a dit que l'État a failli à sa mission, qui a défié le président de la République, qui a dit que le ministre de la justice n'a pas fait son travail, qui a dit que le ministre de l’intérieur n'a pas fait son travail. Cela ne nous a pas surpris parce que nous avons l'habitude d'entendre Ousmane Sonko insulter les magistrats, insulter la justice, insulter les chefs religieux, insulter les dignitaires, insulter même les parents des opposants[...]", a-t-il déclaré.



Exhortant les jeunes à être vigilants le jour du scrutin, Abdou Mbow a fait une révélation par rapport à la transhumance. " Il faudrait continuer parce que jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, il faudrait savoir qu'on doit travailler pour avoir une majorité et cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous savons que le pouvoir en place est en train de travailler à organiser une mascarade au niveau de ces législatives. C'est pourquoi comme ils ont peur, ils sont en train de dire que tel ou tel, a transhumé pour que demain qu'ils puissent justifier les résultats qu'ils vont annoncer mais il faut qu'ils sachent que les jeunes seront vigilants pour essayer non seulement de voter mais de protéger les résultats à la fermeture des bureaux de vote...", a-t-il lancé.