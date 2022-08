Thiès / Abdoulaye Dièye BBY: "Le président Macky Sall doit penser à rajeunir la classe politique"

Le responsable politique et plénipotentiaire de la coalition BBY, Abdoulaye DIEYE a fait face à la presse pour analyser la défaite de la coalition dans le département de Thiès. Après avoir magnifié le déroulement de ces scrutins, le Président du mouvement Siggi Jotna a félicité les vainqueurs et remercié les militants et sympathisants de la BBY ainsi que ses partisans. Selon lui, la ville de Thiès a l’obligation d’aller vers des changements profonds. Le président de la République Macky SALL est un chef d’État qui ne pense pas uniquement à la prochaine élection, mais à la prochaine génération, ce qui doit l'inciter à rajeunir la classe politique à Thiès.

Mounirou MBENGUE