Thiès / Agents municipaux: Augmentation des salaires ou paralysie du travail, à moins que...

Mercredi 24 Août 2022

Une marche de protestation, Voilà ce qu'ont trouvé les agents municipaux de la ville de Thiès pour obliger les autorités à l’augmentation de leurs salaires. Un plaidoyer qu’ils avaient porté depuis plus de 10 années. En colère, ces derniers comptent désormais durcir le ton et interpellent directement le Président de la République, Macky Sall. Devant la préfecture de Thiès, ces agents sont déterminés à aller jusqu'au bout, et envisagent dans le cadre de leur plan d'action, paralyser complètement le fonctionnement de l'institution à travers l'organisation de cette, entre autres activités.



Mounirou MBENGUE