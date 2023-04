Thiès / Aïd El Fitr : "Quiconque s'attaque à ma famille, je me dresserai sur son chemin pour le combattre en invoquant..." (Cheikh Nehma Aïdara) Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

Dans son sermon à l'occasion de la célébration de l'Aïd El Fitr, le gendre du président Macky Sall et Khalife général des Aïdara au quartier Diamaguène de Thiès, Cheikh Nehma Aïdara, a déploré les mauvais actes que posent certains hommes politiques dans les médias et réseaux sociaux. Pour lui, la situation est grave car, estime-t-il, les populations sont comme noyées dans une mer en colère. Selon lui, " la bataille d'opinion fait rage dans ce pays. Hélas, le terrorisme intellectuel a fini d'appeurer plus d'un. En réalité, il y a une véritable crise de la vérité et je ne sais pas pourquoi les sénégalais ont si peur de défendre des positions véridiques. Une personne digne de son nom ne doit pas avoir peur de son prochain, mais plutôt de Dieu". Aussi, estime-t-il que "nous sommes en déficit de référence sociale". "Les interdits et les restrictions enjoints par nos guides se font rares car tout le monde a peur de prendre position pour se préserver. Ce pays va vers le mur à coup sûr, car personne n'ose dire la vérité", dira-t-il. En tant que gendre du Président Macky Sall, Serigne Cheikh Nehma Aïdara signale qu'il est prêt à en découdre avec tous ceux qui osent combattre sa famille. "En ce qui me concerne, quiconque s'attaque à ma famille, je me dresserai sur son chemin pour le combattre en invoquant le Seigneur pour qu'il maudisse et désagrège ici et dans l'au-delà, toute personne qui injurie ou manque de respect à ma propre famille", avertit-il...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Aid-El-Fitr-Quicon...

Accueil Envoyer à un ami Partager