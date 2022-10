Thiès / Alioune Sarr : “Il faut un engagement infaillible pour relever les défis futurs…”

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa tournée "Delo Njukel", initiée par ses partisans de l'Alliance des Forces du progrès (AFP) et collaborateurs du tourisme, le maire de Notto, Alioune Sarr et ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens, a magnifié cette initiative. Il en a profité pour appeler les militants de l’AFP à louer les qualités de leadership, les sens du devoir et des responsabilités pour incarner et porter le rayonnement et le renouveau de l'Afp. Pour lui, il faut un engagement infaillible pour relever les défis futurs. "Nous devons porter des projets de transformation économique solide, pour que d'ici 2035, les 60% des jeunes puissent avoir du travail et des emplois décents. Ce sont des défis majeurs que nous devons porter et le rôle des partis politiques, c'est d'apporter des solutions aux Sénégalais (es)", a-t-il signalé.