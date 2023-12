Thiès / Alioune Sarr expose son programme et annonce: « Si je suis élu, je résilie les concessions avec Aquatec, rediscute les conventions avec la SEHO et SenEau ». Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 01:39 | | 0 commentaire(s)|



"un Sénégal moderne, un Sénégal nouveau, un Sénégal pour tous".



D’emblée, il a exposé sur les problèmes liés aux transports et promet de relancer les travaux du chemin de fer.



« Si je suis élu le 25 février 2024, je lancerai les travaux des 2 lignes de chemins Dakar - St Louis et Dakar-Tambacounda-Kidira, pour le transport des personnes et des biens. », a dit le progressiste.







Évoquant la question hydraulique, Alioune Sarr a confié avoir pris en compte les doléances du monde rural sur l’alimentation en eau et menace de renégocier les contrats avec certains partenaires.



« Si je suis élu le 25 février 2024, je résilie les concessions avec Aquatec, rediscute les conventions avec la SEHO et SenEau, pour mettre au cœur de ces contrats, la satisfaction de nos concitoyens. Il n’est pas acceptable une discrimination entre les citoyens, pour l’accès à une denrées aussi essentielles que l’eau. Je mettrai en œuvre une véritable stratégie nationale d’assainissement et d’accès à l’eau potable, qui assurera de manière équitable et juste, la fourniture cohérente de l’eau aux usagers, du monde rural comme urbain. Mais aussi nous mettrons en place un vaste programme d’assainissement dans notre pays, avec un réseau national et des stations d’épuration et de dépollution, dont les eaux retraitées seront réutilisées pour l’agriculture et l’Irrigation urbaine des espaces verts, dans toutes les grandes villes du Sénégal et dans nos cités religieuses: Rufisque, Dakar et sa banlieue, Touba, St Louis, Kaolack, Thiès, Tivaouane, Ziguinchor, Kolda, etc », a indiqué le candidat à la candidature qui, lors de son face à face avec la population thiessoise a soutenu avoir déjà déposé sa caution auprès de la Caisse des dépots et consignations (Cdc).







Autres questions majeures qui a intéressé le responsable politique, il s’agit de la santé dont la prise en charge est très coûteuse.



« Si je suis élu Président de la République en 2024, chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra se soigner sans aucun paiement préalable grâce à une assurance et une assistance médicale obligatoire dont bénéficiera chaque Sénégalais. Cette assurance sera financée d’une part, par une partie et nos ressources publiques qui seront inscrites dans la Loi des finances, d’autre part, par une partie des énormes intérêts financiers générés par le placement intelligent de nos ressources d’hydrocarbures estimées à 600 milliards de FCFA par an, une partie des revenus miniers estimés à 5% du PIB national, et par la contribution de certaines collectivités locales et des entreprises employeurs et de certains partenaires du Sénégal. Je rappelle que nos dépenses de santé sont estimées à 480 milliards de Cfa par an, dont 20% est à ce jour assurées par l’État et près de 50% par les ménages qui paient directement près de 230 milliards de FCFA par an dont 35% de ce montant est constitué en médicament. Dites moi, est-ce qu’un pays qui a un PIB de 20 mille milliards par an et un budget annuel de 7 mille milliards de FCFA, ne peut pas dégager 230 milliards de FCFA chaque année pour prendre en charge la santé des 17 millions de sénégalais ? Ma réponse est oui, si je suis élu président de la République en 2024, l’Etat, par des ressources citées plus haut, prendra en charge ces 230 milliards FCFA pour la santé de nos compatriotes », a déclaré le président Alioune Sarr. Il entend sous ce rapport, lancer un vaste programme de développement d’une industrie pharmaceutique pour réduire drastiquement les coûts des médicaments.







En ce qui concerne l’habitat, le candidat de la coalition Alioune Président 2024, promet aussi de faciliter l’accès au logement notamment aux jeunes.



« Chaque jeune sénégalais, à partir de l’âge de 25 ans, qui dispose de revenus, pourra accéder à un logement, à travers les vastes programmes de logements sociaux que je ferai engager par les promoteurs immobiliers développeurs et les collectivités locales, à travers un accompagnement massif de l’Etat avec un accès gratuit au foncier aménagé, un allègement fiscal, une ligne de financement dans la banque nationale d’investissement dans toutes les régions du pays, à l’image de ce que ma commune de Notto-Diobasse a initié avec un Promoteur privé et qui constitue le projet le mieux élaboré dans ce domaine au Sénégal. », a dit Alioune Sarr qui compte, une fois à la magistrature suprême, faire plus que ces prédécesseurs.



« Certes notre pays a des acquis, construits de génération en génération. Chaque Chef de l’Etat a apporté une contribution au développement de notre cher pays. Mais, il ne s’agit plus de faire de la continuité ni de faire dans la continuité, mais il s’agit plutôt de procéder à de très profondes ruptures et à des réformes majeures institutionnelles, économiques, sociales et politiques.



Un nouveau cap devra être franchi dans une démarche irréversible, sans laquelle nous courrons le risque d'une crise majeure pour notre pays. Pour notre génération née après les indépendances, ces ruptures sont indispensables et appellent à une inversion des paradigmes qui ont prévalu dans la conduite de nos politiques nationales depuis l’avènement de notre souveraineté nationale. », a-t-il soutenu. A l’en croire, la génération d’aujourd’hui devra traduire en actes politiques concrets la réalité de cette souveraineté nationale et la décliner en souveraineté alimentaire, souveraineté sur nos ressources énergétiques, industrielles, agricoles, halieutiques, minières entre autres. A cet effet, le maire de Notto DIobass promet d’élaborer une loi d’orientation pour la sauvegarde des richesses du pays.



« Si je suis élu Président de la République en février 2024, je ferai voter au Parlement, une Loi d’orientation qui transforme sur le sol national, toutes les ressources naturelles, minières, énergétiques extraites de notre sous sol, créant ainsi des chaînes de valeur qui connectent notre pays à l’économie mondiale avec le raffinage de l’or à Kedougou qui sera un comptoir international pour l’or, l’exploitation du fer des Falémé qui fera de la région de Tambacounda une région sidérurgique majeure et de montage de véhicules et de matériels électroménagers. C’est aussi la transformation de l’Attapulgite de Allou Kagne à Thiès, la transformation du Zircon à Mboro, du Nickel, de la bauxite, du marbre ou du Lithium de Kédougou.



Ce sera aussi à travers la Pétrochimie, avec la transformation du pétrole de Kayar dans le département de Thiès et du gaz dans le département de St Louis pour faire profiter à notre jeunesse, les opportunités offertes par les centaines de métiers de la Pétrochimie et du raffinage. », a déclaré Alioune Sarr. Le candidat à la présidentielle entend également revaloriser le secteur informel par la facilitation de l’insertion industrielle des artisans à travers une modernisation de leurs outils et modes de production et leur accès aux matières premières produites localement comme l’or, mais également leur accès aux financements grâce à une banque nationale de développement pour les PME, qui sera chargée à partir des ressources exceptionnelles de gaz et de pétrole qu’elle hébergera, ira lever sur le marché international, des capitaux pour la modernisation et la transformation agro industrielle de l’économie.









www.dakaractu.com



