Thiès / Alioune Sarr raille ses adversaires: « Si vous dites aux citoyens que vous avez 3 millions de parrains, ça pose une crédibilité démocratique »

Le congrès d’investiture de la coalition Alioune Président 2024 qui réunit 70 mouvements et 15 partis politiques a restitué, ce 2 décembre, plusieurs valises contenant les parrainages récoltés depuis le lancement de la campagne de collecte. La restitution s’est faite à Thiès devant le président et maire de Notto Diobass Alioune Sarr, candidat de la Cap 2024. Sur chacune des valises restituées, on pouvait lire le nom d’une région du Sénégal. A en croire, le président Alioune Sarr, la Cap 2024 a été dans les 46 départements du Sénégal. Il a indiqué que 53 000 parrains seront exhibés devant la presse dont 10 régions.



« La Cap 2024 a dépassé la barre des 3000 et 4000 parrains dans les régions (…) Depuis que nous avons lancé notre candidature le 15 février 2023, nous avons été parrainés par des centaines de milliers de parrains. », a soutenu le candidat à la candidature pour la présidentielle devant ses militants et partisans. Alioune Sarr a profité de la tribune pour railler les candidats qui parlent de millions de parrains.



« Il y a des gens qui s’enferment dans leurs endroits et nous parlent de millions de parrains qu’ils ne peuvent pas prouver », a-t-il dit. Il les appelle à la responsabilité dans le discours politique.



« La démocratie sénégalaise n’est pas un amusement (…) Si vous dites aux citoyens que vous avez 3 millions de parrains, ça pose une crédibilité démocratique. Nos discours doivent être un discours responsable », a dit l’ancien ministre du commerce qui renseigne que sa coalition a réussi le pari de la collecte de plus de

25000 parrains à Dakar notamment à Pikine et à Guédiawaye.



« A la Cap 2024, on ne fait pas dans l’achat de conscience. Les citoyens nous font confiance», a dit Alioune Sarr qui alerte sur le processus électoral et s’engage à veiller à sa transparence.



« Le peuple sénégalais souverain et le seul qui va décider de qui va devenir Président au soir du 25 février (…) La cap 2024 veillera scrupuleusement à la transparence du processus électoral », a dit le candidat avant d’inviter les acteurs du processus à rester en alerte.



« Nous avons hérité d’une démocratie, nous ne devons pas faire moins c’est pourquoi j’invite à la responsabilité (…) Je crois aux institutions de la République, je crois aux magistrats, aux hauts cadres de ce pays. J’invite à suivre la même voie pour des élections libres et transparentes», a confié le président de la Cap 2024. Alioune Sarr a été choisi candidat de la coalition Alioune Président 2024 lors d’un congrès d’investiture regroupant 70 mouvements et 15 partis politiques. Il a exprimé toute sa satisfaction et ses remerciements envers les différentes organisations et formations politiques venus de toutes les régions du Sénégal.



« J’accepte solennellement votre choix de m’investir candidat pour la présidentielle de 2024. », a dit l’ancien ministre du tourisme, Alioune Sarr.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Alioune-Sarr-raill...