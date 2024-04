Thiès/ Anniversaire des 20 ans de l'ONITS: " Allou Kagne peut être un berceau du tourisme intégré"( Doudou Gnagna Diop).

À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de l'organisation nationale pour l'intégration du tourisme Sénégalais( ONITS), le président fondateur de cette structure a tenu à porter un plaidoyer pour la valorisation du site communément appelé " Allou Kagne" par le biais du tourisme intégré.



Selon Doudou Gnagna Diop, Allou Kagne peut constituer un berceau du tourisme intégré. Poursuivant, M. Diop de souligner qu'il s'agit d'un " pôle d'attraction" où l'on peut construire des réceptifs. " Cela va créer une forte valeur ajoutée pour les thièssois", a-t-il évoqué.



D'après lui, l’investissement sur la petite côte demeure désormais impossible parce qu'il n' y a plus d'espaces et l'on a dépassé les capacités de charge, nonobstant la spéculation.



C'est pourquoi, il insiste à ce qu'on aille très rapidement vers le développement économique pour les jeunes de Thiès.. " Il faut être pragmatique et mettre des projets concrets pour pouvoir avancer...Ici à 10 minutes, nous allons avoir un aéroport international qui va faire partie des premiers de l'Afrique. Donc, je crois que Thiès a un atout important et essentiel qu'il faut encourager et qu'il faut aussi accompagner pour l'avenir des jeunes. Cela fait 30 ans, je le dis, Allou Kagne peut être un berceau du tourisme intégré parce que le paysage est fait pour ça...Des petites structures vont faire marcher le maraîchage, le transport, l'artisanat etc...".

