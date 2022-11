Thiès / Baisse des prix: A partir de demain, tolérance zéro pour les récalcitrants

Le président de la République a pris 11 mesures de réduction des prix des produits et services de consommation courante, lors d’un conseil spécial de la consommation. A Thiès, le prix du riz brisé ordinaire est fixé à 330 francs CFA le kilo, celui de l’huile de palme raffinée à 1.220 FCFA le litre. Le sucre cristallisé va coûter 580 FCFA le kilo, là où le lait en poudre est maintenant cédé à 2.800 FCFA le kilo, selon les nouveaux tarifs.



Le prix de l’aliment de bétail est fixé à 10.250 FCFA le sac et l’aliment de volaille à 20.250 FCFA le sac. Quant à la viande de bœuf, elle doit être monnayée contre 3.800 FCFA et le poulet de chair vendu à 3.000 francs CFA. Le prix des œufs est fixé à 2.800 FCFA la tablette et à 100FCFA l’unité.

L’oignon importé devra se vendre à 550 FCFA le kilo, la pomme de terre et la carotte importées, respectivement à 500 et 600FCFA le kilo.



Le prix du fer 400 de diamètre 6 est arrêté à 635.000 FCFA la tonne, celui de diamètre 8 à 32 à 535.000 FCFA la tonne. Le fer 500 importé de diamètre 8 à 32 se vendra à 695.000 FCFA la tonne, là où le prix du fer 500 local de diamètre 8 à 32 sera de 655.000 FCFA. Selon le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara MBENGUE , le contrôle sera désormais “très strict” quiconque n’applique pas sera fortement sanctionné.

Néanmoins des consommateurs fustigent toujours le prix du riz et de l’huile.



Mounirou MBENGUE