Thiès / Bilan 2020 des saisies de stupéfiants : 51 personnes déférées, 25.080.000 FCFA en billets noirs et une arme à feu. Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade régionale des stupéfiants de Thiès qui invite davantage la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour plus d'efficacité, a réalisé des prouesses en 2020.



Les hommes de la direction de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, informe une source de Dakaractu, ont interpellé et déféré 51 personnes, saisi 676,7 kg de chanvre indien, des coupures de billets noirs estimée à 25.080.000 FCFA, 05 véhicules, 13 motos dont 10 motos jakarta, une arme à feu et 02 charrettes.



Ces résultats rendus possibles cette année entrent dans le cadre de sa mission de lutte anti-drogue sous toutes ses formes pour stopper ce fléau qui interpelle tout le monde.

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Bilan-2020-des-sai...

