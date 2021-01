Thiès / Couvre feu 2e vague de la Covid-19 : 148 interpellations, une vingtaine déférée au parquet, 78 véhicules et 53 motos immobilisés. Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 00:57 | | 0 commentaire(s)|

Depuis que le début de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu a été décrété le 6 janvier 2021 dernier, 148 personnes ont été interpellées dont une vingtaine a été déférée au parquet.



Selon notre source, deux d'entre elles ont été appréhendées pour usage de chanvre indien, un pour destruction de biens appartenant à autrui et un jakarta-man pour blessures volontaires sur un agent de police. Le conducteur de moto jakarta a foncé sur le dispositif mis en place par les forces de l'ordre avant de renverser un agent de la police. Pendant cette période de couvre-feu, 78 véhicules et 53 motos ont été immobilisés par les forces de l'ordre.



Ainsi, pour un bon maillage du terrain, 135 agents de police ont été mobilisés par jour et répartis sur une douzaine de points de contrôle en plus des patrouilles mobiles, 15 véhicules de commandement et deux engins blindés ont été mobilisés en la circonstance.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Couvre-feu-2e-vagu...

