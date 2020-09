Thiès / Covid-19 : Abdoulaye Dièye démarre ses opérations de reboisement et offre 2.000.000 FCFA aux étudiants thiessois. Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

La jeunesse du mouvement "Siggi Jotna" a démarré son nième plan de riposte contre la Covid-19 à travers "Les vacances utiles de Siggi" (VUS). Accompagnés de leur leader, Abdoulaye Dièye, les jeunes de "Siggi Jotna" ont bravé la pluie pour procéder à leur opération de reboisement. Ces jeunes comptent planter 500 arbres qui seront dispatchés dans les différentes communes de la cité du rail.



D'après Abdoulaye Dièye, "nous devons accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de la protection de l'environnement, mais aussi encourager les jeunes dans ce sillage. L'initiative des VUS de la jeunesse de "Siggi Jotna" est salutaire et citoyenne et nous invitons tous les jeunes Sénégalais à la protection de notre environnement".



Le leader de "Siggi Jotna" a saisi, cependant, l'occasion pour offrir aux étudiants thiessois 2 000 000 francs Cfa pour les appuyer dans cette période de reprise des cours universitaires.



Le président de la coordination des étudiants thiessois, Bassirou Seck, n'a pas manqué de remercier au nom de tous les étudiants leur sauveur qui n'a pas hésité à venir en aide à ses jeunes frères thiessois lorsqu'ils l'ont sollicité...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Covid-19-Abdoulaye...

