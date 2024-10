Thiès / Démission de la liste de "Jam Ak Njariñe": Ousmane Diop tire sur Abdoulaye Dièye et déplore la précarité qui sévit au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Investi sur la liste de la coalition Jam Ak Njariñe de Amadou Bâ, Ousmane Diop a tenu à faire face à la presse pour fustiger le fait que Abdoulaye Dièye ait décidé, après avoir été choisi tête de liste départementale à Thiès, de tourner le dos à cette entité. Le président du mouvement " Awa" n'a pas du tout aimé une telle posture et a tenu à la dénoncer publiquement. Dans la foulée, il a aussi indexé ceux qui avaient annoncé à Thiès lors de la présidentielle qu'ils allaient soutenir Amadou Bâ et qui avaient eux aussi fait volte-face au dernier moment. Dans sa déclaration, M. Diop s'est voulu rassurant en indiquant que la liste de Jamm ak Njariñe ne manque pas de soutien pour la faire triompher à Thiès, en dépit de ce départ. Concernant les difficultés auxquelles les sénégalais sont confrontés, Ousmane Diop a déploré la précarité qui sévit dans le pays tout en indexant les limites du régime en place.

