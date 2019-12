Thiès: Des étudiants réclament à la Mairie le paiement de leur subvention

Des étudiants membres d’une structure estudiantine dénommée ‘’les Elites thièssoises’’, réclament le versement de la subvention annuelle destinée aux étudiants thièssois inscrits dans les universités du pays.



‘’ Actuellement, les étudiants vivent d’énormes difficultés, causées par la mairie de Thiès, qui a bloqué depuis deux ans la subvention destinée aux étudiants ’’, a dit à l’APS Mohamed Massal Guèye, coordonnateur des Elites thièssoises, démembrement d’une structure nationale ‘’Les Elites sénégalaises’’.



Il déplore le ‘’calvaire’’ qui s’est généralisé, selon lui, pour ‘’ plus de 6.000 étudiants ’’ thièssois inscrits dans les universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Bambey et Kaolack, faute de l’appui qui était dégagé par la ville chaque année.



La situation risque de se ‘’compliquer’’, avec la décision de l’Etat de ne pas orienter d’étudiants dans les universités privées cette année, ‘ ’si le maire ne fait rien ’’, a averti le coordonnateur de cette organisation estudiantine.



Selon lui, les étudiants thièssois ne comprennent pas que la mairie consacre des sommes importantes à l’organisation d’une manifestation et leur oppose le manque d’argent, pour justifier le non-versement de leur subvention.



La mairie étant en fin de gestion budgétaire attend début 2020 pour décanter la situation, a de son côté, réagi Mouhamadou Ndiaye, chargé des affaires sociales de la ville de Thiès.



A cause de ‘’ blocages budgétaires, la ville de Thiès est restée deux ans sans octroyer de subventions aux étudiants’ ’, a-t-il ajouté non sans préciser que associations d’étudiants thièssois des universités de Saint-Louis, Ziguinchor et Bambey avaient déjà reçu un million, il y a trois mois. ‘’ Il ne reste que (ceux de) Dakar et Thiès ’’, a-t-il soutenu.



Les Thièssoi, étudiant à Dakar, plus nombreux, ont été les seuls à être subventionnés par la ville de Thiès, pour un million de francs CFA en 2018, a-t-il noté.



M. Ndiaye précise toutefois que "les Elites thièssoises" ne sont pas habilitées à recevoir cette subvention, qui sera plutôt versée à la Coordination des étudiants de Thiès (CET), une fois qu’elle sera disponible.



Il relève que la subvention accordée aux étudiants a été portée à 10 millions de francs CFA par le maire Talla Sylla qui l'avait trouvée à 3 millions, à son élection à la tête de la mairie.











APS

