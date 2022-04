Thiès : Deux homosexuels surpris en plein ébat, dans une voiture, après la Nafila

Une scène indigne suscite la colère noire des riverains du quartier Médina Fall de Thiès. En effet, un passant a aperçu, dans la pénombre, hier vers 23 h, deux individus à l'intérieur d'un véhicule stationné à un terrain de football. Intrigué, il s’est approché pour s'enquérir de la situation. C’est ainsi qu’il a surpris deux hommes en pleins ébats sexuels dans la voiture.



Les deux homosexuels lynchés par la foule





D'après le récit de ce témoin oculaire, il a coincé la portière pour les empêcher de sortir, avant de crier de toutes ses forces. Ainsi, les populations ont débarqué en masse sur les lieux. Extirpés du véhicule, les deux mis en cause ont été lynchés avant l'intervention de la police. Un préservatif usagé retrouvé sur les lieux par la police, renseigne seneweb.



Une fouille minutieuse du véhicule a permis aux éléments du commissariat central de Thiès de trouver un préservatif usagé. Conduits à la police où ils ont été entendus, B. Sarr, se disant sans emploi, et M. Seck, prétendu mécanicien ont avoué leur penchant contre-nature.

B. Sarr, âgé de 22 ans, et M. Seck, âgé de 40 ans sont placés en garde à vue dans les locaux du commissariat central de la capitale du Rail. L'enquête suit son cours.