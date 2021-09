Thiès / Doudou Ka, DG Aibd Sa : « Personne ne peut me mettre en mal avec ma tutelle » Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|

Pour cette présente édition 2021, trois équipes ziguinchoroises dont le tenant du titre, "l'Asc Yamatogne" jouent la phase finale nationale dans la cité du rail.



Pour soutenir les jeunes de son terroir, le directeur général de l'Aibd Sa, Doudou Kâ, était à Thiès pour encourager les équipes de Ziguinchor, mais également leur apporter son soutien moral et financier. Il a saisi l'occasion pour donner sa version des faits de la polémique sur les relations tendues entre lui et le ministre des transports aériens et du Tourisme, Alioune Sarr.



En effet, selon Doudou Kâ, les projets phares du Président Macky Sall pour faire de l'Aibd un Hub aérien et touristique sont ses seules préoccupations de l'heure. Aussi, fait-il savoir que "personne ne peut me mettre en mal avec ma tutelle. Ma fonction dans l'administration encore plus notre culture (Alioune Sarr est mon grand frère) ne m'autorisent à passer outre"...

