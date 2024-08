Thiès- Festival national du sport scolaire/ Discipline Gymnastique: Dakar et Thiès caracolent en tête Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Après la lutte, la gymnastique a réuni les férus du sport dans le cadre du festival national du sport scolaire organisé cette année dans la cité du rail.



Les athlètes sont venus des régions de Dakar( Pikine, Rufisque, Guédiawaye), de Louga, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou, Thiès etc. Ainsi, les sauts les plus spectaculaires ont été exécutés par les gymnastes à savoir: saut droit, saut carpé, saut en extension, saut groupé, saut de biche, saut de chat; de même que des rotations et des renversements nécessitant une souplesse exquise



À l'issue de la compétition âprement disputée, deux régions se sont distinguées à savoir Dakar et Thiès qui ont remporté une bonne partie des médailles d'or et des médailles d'argent. Les thiessois se sont massivement mobilisés cet après-midi pour prendre part à ce tournoi avant d'être tous invités à prendre part demain à la journée de l'arbre...

