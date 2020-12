Thiès : Habib Niang assiste les femmes de Poniène Sérère et promet de continuer sa collaboration. Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 01:47 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir soulagé les populations de Poniène Sérère lors des inondations, le responsable apériste, Habib Niang, par ailleurs président du mouvement "And Suxxali Senegal" était encore dans ledit village pour apporter sa contribution pour la construction du centre de formation.



Auparavant, Habib Niang a offert 1.000 masques aux populations avant de leur donner 5 tonnes de ciment, du sable et du béton pour le démarrage des travaux. Une visite qui a été mise à profit par les femmes pour solliciter, beaucoup plus d'assistance pour leurs enfants qui n'ont pas de bus pour rallier leur école chaque jour, mais également de séances de formation pour mieux subvenir à leurs besoins.



Habib Niang leur a promis d'y apporter des réponses claires. Car, selon lui, il fait partie des ambassadeurs du Président Macky Sall qui leur a toujours conseillé d'accompagner les populations.

