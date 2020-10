Thiès : Habib Niang enrôle 60 lutteurs et leurs familles dans une mutuelle de santé. Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

Face aux risques imminents et graves dangers auxquels les lutteurs sont confrontés pendant les entraînements et même lors des combats, ces derniers viennent de pousser un grand ouf de soulagement. En effet, le président de "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, vient d'enrôler 60 lutteurs thiessois ainsi que leurs familles dans une mutuelle de santé.



À travers cet acte, "And suxxali Sénégal" vient de démontrer encore une fois son engagement social en tant qu'allié du Président Macky Sall pour l'émergence du Sénégal.



Prenant la parole, le lutteur, Modou Anta a renouvelé ses remerciements et ceux de ses camarades à Habib Niang avec qui ils ont scellé une union qu'ils comptent pérenniser.



Le leader de "And Suxxali Sénégal" a pour sa part fait savoir que son mouvement s'est déployé sur l'étendue du territoire national et qu'il reste ouvert aux attentes des populations. Il a promis également d'offrir des formations de leur choix aux lutteurs pour leur permettre d'avoir un métier.



En outre, Habib Niang a décidé avec l'appui de ses partenaires d'offrir des billets d'avion à Modou Anta et un de ses camarades pour la préparation de leurs combats.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Habib-Niang-enrole...

