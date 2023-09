Thiès : Habib Niang ouvre la voie au Candidat Boun Abdallah Dione pour la présidentielle 2024

Le Président Macky Sall a récemment choisi le PM Amadou comme candidat de BBY. Plusieurs responsables sont en phase avec cette décision du Chef de l'État. Seulement, pour certains qui sont courtisés par des leaders d'autres camps et même des candidats dissidents de l'APR, le choix pour leur prochain leader dépendra du programme pour le développement du pays et de leurs propositions qu'il leur fera. C'est le cas du responsable politique Aperiste à Thiès-zone Nord, Habib Niang. Qui a déjà ouvert les portes à l'ancien PM, Boun Abdallah Dione qui vient de déclarer sa candidature pour la présidentielle 2024. "Nous sommes prêts à accompagner Boun Abdallah Dione pour son projet advienne que pourra. D'ailleurs, il va venir nous rendre visite pour nous présenter son programme", a déclaré le leader de "And Suxxali Sénégal" qui a pour l'heure décidé de mettre fin à son engagement derrière la coalition BBY surtout que selon lui, il s'est en vain beaucoup investi durant le règne du Président Macky Sall.

Cependant, il a lancé un appel à la remobilisation de ses troupes pour avoir le maximum de parrainages pour leur prochain candidat à la présidentielle 2024.