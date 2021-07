Thiès : Habib Niang sensibilise ses militants sur la Covid-19 Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Après l'accueil du Président Macky Sall à Thiés, le 29 juin dernier, le responsable de l'Apr de Thiès Habib Niang a tenu un point de presse samedi pour d'abord exhorter ses militants d'être encore plus proches de la base et de s'enquérir de leurs besoins pour une recherche de solutions durables en vue de les soulager. « Nous tous ensemble, devons continuer le travail et ne surtout pas entrer dans des détails inutiles », a-t-il déclaré. Par ailleurs, Habib Niang a tenu à sensibiliser sur la 3ème vague de la Covid-19 qui est en train de refaire surface avec son lot de conséquences désastreuses. A ce titre, il a invité les militants au respect strict des mesures barrières pour se protéger et stopper la propagation du virus. Il a ensuite rencontré les présidentes et secrétaires généraux des 370 groupements, au nombre de 700 femmes. Ainsi, comme avec les jeunes, Il a rappelé les échéances électorales du 23 Janvier 2022 les demandant de « travailler pour la victoire au soir des élections locales ».



Source : http://lesoleil.sn/thies-habib-niang-sensibilise-s...

