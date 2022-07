Thiès : Idrissa Seck obtient le déclassement de Mbour 4

Le président de la République a signé le déclassement du site de Mbour 4. Cette vieille doléance des populations de la zone qui avaient vu leurs maisons détruites en janvier 2021 est satisfaite par le président Macky Sall suite au plaidoyer d’Idrissa Seck, selon Seneweb qui donne la nouvelle. Ce déclassement va permettre la délivrance des titres de propriété à Mbour 4.



En plusieurs années de forte mobilisation (manifs, sit-in, point de presse, etc.), les populations n’ont cessé de se faire entendre pour rappeler au président Macky Sall sa promesse de déclassement de Mbour 4, faite en décembre 2017 lors du lancement des travaux de KMS 3 à Thiès. La semaine dernière, le collectif des habitants et détenteurs de parcelles à Mbour 4, reçu en audience par le président du Conseil économique, social et environnemental, s’est vu annoncer le déclassement imminent de leur site.



Le collectif a ensuite remercié l’ancien maire de Thiès Idrissa Seck pour le rôle de facilitateur qu’il a joué dans ce dossier avec le plaidoyer qu’il a porté auprès du chef de l’État. Ce dossier avait connu plusieurs rebondissements avec notamment l’arrestation, en 2021, des président et vice-président du collectif des habitants de Mbour 4 après la grande opération de démolition de constructions par la Direction de la surveillance et de l’occupation du sol (Dscos). Un dossier qui est sur le point de connaître son épilogue avec la signature, ce 25 juillet, du décret portant déclassement de cette partie de la forêt classée de Thiès.

Avec LeTémoin