Thiès: L'ANAS dénonce les 20 ans de règne de son président, Bamba Diop et demande un audit Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 08:25 | | 0 commentaire(s)| Le comité directeur originel de l'Association nationale des Albinos du Sénégal (ANAS), en collaboration avec les jeunes leaders albinos du Sénégal, a tenu une Assemblé générale dans leurs locaux à Thiès, au quartier Sampathé, ce samedi 7 mai 2022. "Après 20 années d'usurpation de pouvoir, de manipulation et d'escroquerie", les albinos ont décidé du changement pour mieux défendre leurs droits et mettre fin à l'anarchie. Ces derniers pointent du doigt le président Ahmadou Bamba Diop et menacent de demander un audit de l'institution, au regard de sa gestion nébuleuse.

"Seule la lutte libère ! Il est grand temps de prendre notre destin en main et de tracer le bon chemin pour nos jeunes frères et sœurs, ainsi que pour les générations futures", a martelé le porte-parole des albinos, Ahmadou Aly Sall.



