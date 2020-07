Thiès : La Cojer de Thiès distribue plus de 1.000 masques aux vendeurs et acheteurs de moutons du "Daral" Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : À l'approche de la fête de Tabaski, beaucoup de gens convergent vers les foirails. En guise de participation dans la lutte contre la covid-19, la Convergence des jeunes républicains (Cojer) de Thiès a choisi le "Daral" situé près au Camp Tropical pour distribuer plus de 1.000 masques aux nombreux clients venus acheter des moutons pour la fête de Tabaski. D'après le responsable départemental de la Cojer de Thiès, El Hadj Maodo Diop : "nous avons remarqué que 50 % des vendeurs de moutons et des clients viennent au foirail sans porter de masque". "C'est ce qui explique notre geste au niveau du "Daral". Les populations se sont relâchées, mais il faut qu'ils sachent que le port du masque et le respect des mesures d'hygiène est le seul moyen de lutte que nous avons contre la pandémie".Source : https://www.dakaractu.com/Thies-La-Cojer-de-Thies-...

