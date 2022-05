Thiès : La SN HLM, "l'escroquerie du siècle", selon les victimes qui n'ont vu ni parcelles ni argent

Le collectif des victimes de Sn Hlm de Thiès, a organisé un rassemblement aux Parcelles Assainies Unité 4, pour réclamer la restitution de leurs parcelles après avoir versé jusqu'au dernier centime, le montant fixé depuis 15 ans maintenant. D’après le porte-parole du collectif, Gora Ngom, la Sn HIm a organisé une « escroquerie de grande échelle », en « ciblant » ses membres composés essentiellement de « goorgorlu » de tous bords, de vieux retraités, de commerçants détaillants, de vendeurs de poissons, de vendeurs de légumes et de marchands ambulants. Il a révélé que la Sn HIm a encaissé leur argent sans pour autant leur remettre leurs parcelles. « Certains ont payé à deux reprises la même parcelle, sans recevoir le moindre mètre carré, d'autres ont vu leurs parcelles revendues à d'autres personnes qui ont déjà construit ou sont en train de construire, une autre partie n'a vu que les numéros de terrain sans pour autant savoir où ils se trouvent. Il y a aussi des membres qui ont payé et qui n'ont obtenu ni parcelle ni reçu justifiant le versement », a dénoncé G. Ngom.

D'après lui, cette « arnaque » a été possible grâce à la complicité de Cheikh Thiam, ancien chef d’agence de la Sn HLM.







Mounirou Mbengue