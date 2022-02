Thiès : Le Collège des femmes appelle à la remobilisation des troupes

Pour l'intérêt de leur parti, l'Alliance pour la République (Apr) également pour rendre plus performante leur compagnonnage avec le " Mbourok Sow", le collège des femmes de l'APR tend la main à toutes les "femmes de la mouvance présidentielle".



En effet, c'est suite à une analyse de la situation que ces responsables de base ont décidé de s'unir pour mieux apporter leur soutien à leurs leaders face à leurs adversaires politiques. Pour dire, selon Marième Diop Sylla, que c'est l'heure de la massification et de la remobilisation des troupes pour les prochaines joutes électorales.



"Nous allons descendre sur le terrain et faire du porte à porte dans le cadre de la massification du parti. Nous sommes conscientes des erreurs qui nous ont fait perdre les élections locales. Nous sollicitons le soutien de tous les responsables de la mouvance présidentielle pour aller à la reconquête des cœurs", a signalé Marième Diop Sylla.



Ces femmes lancent aussi un appel au Président Macky Sall pour qu'il soutienne davantage les jeunes. Elles invitent aussi, à la baisse du prix des denrées de base afin qu'elles puissent renverser la tendance...

