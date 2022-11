Thies : Le DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, équipe les 94 ASC de la Commune Pari réussi pour Abdoulaye Dieye, président du mouvement Siggi Jotna et Responsable de la coalition Benno Bokk Yaakar à Thiès. L'année dernière, le nouveau Directeur Général de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd.sa), après avoir porté à 43 le nombre des Asc qui reçoivent son soutien annuel, depuis six ans, avait promis d'équiper toutes les équipes du mouvement navettes de la cité du Rail en 2022. C'est chose faite. Ce samedi, il a offert des équipements sportifs et des enveloppes financières aux 94 Asc de la commune. C’était lors d'une cérémonie qui a vu la présence de tous les acteurs du mouvement navétane.

« Mon compagnonnage avec le monde sportif est sincère. Et il est constant. Je comprends les préoccupations des acteurs, parce que je suis un produit du mouvement. Nous serons toujours engagés à vous accompagner. Le Sénégal est un pays de football. Nous devons donc renforcer le football à la base », a déclaré Abdoulaye Dièye.



Le Directeur Général a dit qu’il veut relever les défis pour que Thiès puisse avoir de bons résultats au plan national. « Le président de la République a réalisé beaucoup d’infrastructures sportives. Le stade Abdoulaye Wade a été construit en un temps record. Cela prouve que le président travaille pour les Sénégalais en particulier la jeunesse sénégalaise », a ajouté Abdoulaye Dièye.



Le monde sportif thiessois n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son mécène. « Votre soutien n’est pas une grande première. Vous avez toujours été au service de la jeunesse. C’est pourquoi toute la jeunesse vous soutient », a déclaré Isma Mbow au nom des Asc. Makhtar Cissé, président de zone s’est réjoui de voir Abdoulaye Dièye relever les défis qu’il s’était fixés l’année dernière. C’est pourquoi, il é émis le souhait de voir M. Dièye réussir au plan politique.



Cheikh Tidiane Lo, Chef de cabinet du maire, a de son côté, souligné que le soutien du président du Mouvement Siggi Jotna en faveur de la jeunesse est un rôle dévolu aux maires. C’est pour cette raison qu’il a demandé aux jeunes de soutenir ceux qui s’investissent pour le bien-être des populations.









