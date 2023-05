Thiès : Le message fort de Pape Doumbia au Président Macky Sall et à l'opposition Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

Le climat tendu de la situation nationale avec le Gatsa-Gatsa du leader de Pastef, Ousmane Sonko, inquiète plus d'un. En porteur de voix, le leader du Mouvement Thiès Ca Kanam, Pape Doumbia, invite les leaders politiques de tous bords à répondre au dialogue initié par le Président Macky Sall. Pour Pape Doumbia, "toutes les crises finissent toujours autour d'une table. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, tous les conflits ont été réglés par le dialogue. J'invite tous les guides religieux, chefs coutumiers et hommes politiques à jouer leur partition pour que règne la paix dans ce pays", a-t-il déclaré.

Aussi, fera-t-il remarquer que " le Sénégal est la vitrine de la démocratie en Afrique". Selon Pape Doumbia, "la décision du Président Macky Sall d'appeler au dialogue est salutaire. Les acteurs politiques doivent répondre à la main tendue du Président de la République pour l'intérêt général et la stabilité du pays".

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Le-message-fort-de...

